وفاة نجم منتخب سوريا الأسبق جراء الزلزال المدمّر

2023-02-06 / 11:27
0
هبة بريس - وكالات

توفي اللاعب الدولي السوري السابق نادر جوخدار عن 45 عاماً إثر انهيار البناء الذي يسكنه في مدينة جبلة الساحلية، نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب البلاد فجر الإثنين، حسب ما أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم.

وكتب الاتحاد السوري في حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدم بأحر العزاء لأسرة نجم منتخب سوريا الأسبق نادر جوخدار ولعائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الإثنين، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين”.

وشغل جوخدار مركز الهجوم مع نادي الوثبة ثم احترف مع الفيصلي والوحدات الأردنيين حتى انتهاء مسيرته في 2008.

كما دافع عن ألوان منتخب سوريا بين 1995 و1997 وشارك معه في كأس آسيا 1996، ودرّب نادي السلام زغرتا اللبناني العام الماضي.

ونعت إدارة نادي الوثبة لاعبها السابق الذي حمل ألوانها في فترتين “تنعي إليكم فقيد نادينا والرياضة السورية لاعبنا الدولي السابق نادر جوخدار وولده تاج الدين اللذين وفاتهم المنية فجر اليوم على إثر الزلزال الذي ضرب بلدنا وتتقدم بأحر العزاء من أسرة الفقيدين”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال فى تركيا وسوريا إلى أكثر من 2200 قتيل

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال فى تركيا وسوريا إلى أكثر…

2023-02-06 / 15:57
Photo of تركيا: لا وجود لخطر حدوث موجات تسونامي بفعل الزلازل

تركيا: لا وجود لخطر حدوث موجات تسونامي بفعل الزلازل

2023-02-06 / 14:55
Photo of “علماء المسلمين” يدعو لإغاثة عاجلة لتركيا بسبب الزلزال

“علماء المسلمين” يدعو لإغاثة عاجلة لتركيا بسبب الزلزال

2023-02-06 / 14:21
Photo of بسبب الزلزال المدمر.. إيقاف الدوري التركي لأجل غير مسمى

بسبب الزلزال المدمر.. إيقاف الدوري التركي لأجل غير مسمى

2023-02-06 / 14:05
Photo of إقامة صلاة الغائب في المسجد الأقصى على ضحايا زلزال تركيا وسوريا

إقامة صلاة الغائب في المسجد الأقصى على ضحايا زلزال…

2023-02-06 / 13:07
Photo of هزة أرضية ثانية بقوة 7,6 درجات تضرب جنوبي تركيا

هزة أرضية ثانية بقوة 7,6 درجات تضرب جنوبي تركيا

2023-02-06 / 12:55
Photo of أردوغان: 45 دولة تشارك في أعمال الإنقاذ لمواجهة آثار الزلزال

أردوغان: 45 دولة تشارك في أعمال الإنقاذ لمواجهة آثار…

2023-02-06 / 12:31
Photo of أردوغان: الزلزال الذي ضرب البلاد هو أكبر كارثة منذ عام 1939

أردوغان: الزلزال الذي ضرب البلاد هو أكبر كارثة منذ…

2023-02-06 / 11:47
Photo of بيانات عاجلة من سفارات عربية في تركيا وسوريا

بيانات عاجلة من سفارات عربية في تركيا وسوريا

2023-02-06 / 10:39
Photo of دول غربية وآسيوية تعلن عن استعدادها لمساعدة تركيا في تخطي آثار الزلزال

دول غربية وآسيوية تعلن عن استعدادها لمساعدة تركيا في…

2023-02-06 / 10:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق