السعودية ترفض منح تأشيرة دخول لوزير أفغاني

2023-02-05 / 23:25
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هبة بريس - وكالات

رفضت السلطات السعودية، منح تأشيرة دخول أراضيها لنور محمد صقيب وزير شؤون الحج والأوقاف في الحكومة الأفغانية المؤقتة التي شكلتها “طالبان” (المحظورة في روسيا الاتحادية)،

وذكرت ذلك صحيفة “هشت صبح” الأفغانية، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر دبلوماسي.

وبحسب المصدر، كان قرار الرياض بعدم إصدار التأشيرة قبل ثلاثة أسابيع. حيث كان من المقرّر أن يتوجه الوزير الأفغاني إلى المملكة العربية السعودية بهدف حضور ندوة تستمر 5 أيام.

وزعم محاور الصحيفة أن السلطات السعودية رفضت إصدار تأشيرة دخول للوزير صقيب بسبب فرض حركة “طالبان” قيودا على تعليم الفتيات.

يُشار إلى أن الرياض وكابول اتفقتا على توقيع عقد لإتمام دخول 30 ألف أفغاني إلى المملكة من أجل أداء فريضة الحج، وبدلا من الوزير صقيب، قام بتوقيع الوثيقة رئيس الدائرة المالية والإدارية في وزارة الحج والأوقاف التابعة لحركة “طالبان”.

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