محكمة تبرّئ ماسك في قضية خسائر مساهمي “تسلا”

2023-02-04 / 10:09
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هبة بريس - وكالات

قضت هيئة محلفين في محكمة بولاية “كاليفورنيا” الأمريكية بأن إيلون ماسك ليس مسؤولًا عن الخسائر التي تكبدها مساهمو شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية التي يرأسها الملياردير بعد تغريدة مثيرة للجدل بعنوان “التمويل المضمون” من 2018.

وينهي الحكم الذي تم الإعلان عنه، الجمعة، في المحكمة الجزئية الأمريكية، محاكمة استمرت 3 أسابيع بشأن دعوى جماعية للمساهمين تتعلق بالتغريدة.

وبحسب شبكة “سي أن أن” الأمريكية، فإن المدعوين الذي يضمون العديد من مساهمي “تسلا” قالوا إنهم فقدوا أجزاءً كبيرة من استثماراتهم في أعقاب تقلب أسعار الأسهم بعد التغريدة، وكانوا يطالبون بتعويضات مالية من ماسك والشركة في دعواهم القضائية.

وقالت الشبكة: “إلا إن هيئة المحلفين قضت بأن المدَّعين فشلوا في إثبات أي من دعاواهم ضد ماسك والمتهمين الآخرين.”

وقال ماسك في تغريدة قصيرة بعد الحكم: “لقد سادت حكمة الشعب.. أُقدّر بشدة النتيجة التي توصلت إليها هيئة المحلفين بالإجماع”.

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