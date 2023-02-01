بمشاركة نصف مليون عامل… بريطانيا تشهد أكبر إضراب عن العمل

هبة بريس - وكالات

تواجه بريطانيا، اليوم الأربعاء، إضرابا يعد أكبر عمل منسق من نوعه منذ عقود، وذلك بمشاركة ما يصل إلى نصف مليون معلم وموظف بالقطاع العام وسائقي القطارات والمحاضرين الجامعيين.

وقالت إذاعة “مونت كارلو” إن الإضراب يعد أكبر عمل منسق منذ عقود، حيث تتوقع الحكومة أنه سيتسبب في تعطيل الأعمال على نطاق واسع.

ومن المنتظر أن يشمل الإضراب إغلاق مدارس وتأهب الجيش لتقديم المساعدة على الحدود كما ستتوقف خدمات السكك الحديدية في معظم أنحاء البلاد.

وبحسب التقديرات النقابية، فإن المشاركين في الإضراب يصل عددهم إلى 500 ألف، كما سيتم تنظيم مسيرات مناهضة لقانون جديد مزمع لتقييد الإضرابات في بعض القطاعات وهو اقتراح يقول المعارضون إنه سيزيد من توتر العلاقات بين النقابات والموظفين من جانب وجهات الأعمال والحكومة من جانب آخر.

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