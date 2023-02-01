بمشاركة نصف مليون عامل… بريطانيا تشهد أكبر إضراب عن العمل

2023-02-01 / 12:01
0
هبة بريس - وكالات

تواجه بريطانيا، اليوم الأربعاء، إضرابا يعد أكبر عمل منسق من نوعه منذ عقود، وذلك بمشاركة ما يصل إلى نصف مليون معلم وموظف بالقطاع العام وسائقي القطارات والمحاضرين الجامعيين.

وقالت إذاعة “مونت كارلو” إن الإضراب يعد أكبر عمل منسق منذ عقود، حيث تتوقع الحكومة أنه سيتسبب في تعطيل الأعمال على نطاق واسع.

ومن المنتظر أن يشمل الإضراب إغلاق مدارس وتأهب الجيش لتقديم المساعدة على الحدود كما ستتوقف خدمات السكك الحديدية في معظم أنحاء البلاد.

وبحسب التقديرات النقابية، فإن المشاركين في الإضراب يصل عددهم إلى 500 ألف، كما سيتم تنظيم مسيرات مناهضة لقانون جديد مزمع لتقييد الإضرابات في بعض القطاعات وهو اقتراح يقول المعارضون إنه سيزيد من توتر العلاقات بين النقابات والموظفين من جانب وجهات الأعمال والحكومة من جانب آخر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ل”أسباب أمنية”.. 4 دول أروبية تغلق قنصلياتها في إسطنبول

ل”أسباب أمنية”.. 4 دول أروبية تغلق قنصلياتها في إسطنبول

2023-02-01 / 13:46
Photo of فرنسا.. الآلاف يتظاهرون احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد

فرنسا.. الآلاف يتظاهرون احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد

2023-01-31 / 17:41
Photo of شرطة فنلندا: لن نسمح بحرق الكتب المقدسة 

شرطة فنلندا: لن نسمح بحرق الكتب المقدسة 

2023-01-31 / 11:45
Photo of “الصحة العالمية”: جائحة كورونا ما زالت تشكل حالة طوارئ دولية

“الصحة العالمية”: جائحة كورونا ما زالت تشكل حالة طوارئ…

2023-01-30 / 12:47
Photo of قطر تعلن شروط تمديد صلاحية بطاقة “هيا” لدخول البلاد

قطر تعلن شروط تمديد صلاحية بطاقة “هيا” لدخول البلاد

2023-01-30 / 11:46
Photo of أردوغان: فرنسا تفقد هيبتها واعتبارها يوما بعد يوم

أردوغان: فرنسا تفقد هيبتها واعتبارها يوما بعد يوم

2023-01-30 / 09:45
Photo of بسبب رفع سن التقاعد.. نقابات فرنسا تقرر إضرابا عاما يوم الثلاثاء

بسبب رفع سن التقاعد.. نقابات فرنسا تقرر إضرابا عاما…

2023-01-29 / 22:21
Photo of إسبانيا تضبط 4.5 طن كوكايين مخبأة داخل سفينة تحمل ماشية

إسبانيا تضبط 4.5 طن كوكايين مخبأة داخل سفينة تحمل…

2023-01-28 / 14:28
Photo of إصابتان في عملية إطلاق نار بالقدس

إصابتان في عملية إطلاق نار بالقدس

2023-01-28 / 10:23
Photo of في مصر.. ضبط مصنع لإنتاج مشروب قهوة شهير من بودرة الإسمنت

في مصر.. ضبط مصنع لإنتاج مشروب قهوة شهير من…

2023-01-28 / 09:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق