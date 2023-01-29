البدراوي يعلن توقيع الرجاء لعقد انضمام اللاعب حافيظي
هبة بريس ـ رياضة
أكد عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم ضم اللاعب عبد الإله حافيظي لما تبقى من الموسم الرياضي الحالي.
و نشرت إدارة الرجاء من خلال الصفحة الرسمية للنادي صورة جمعت البدراوي و الحافيظي لحظة توقيع عقد انضمام لاعب خط الوسط للنادي الأخضر.
و سيعزز الحافيظي الترسانة البشرية للنسور بعد تجربة قصيرة بالدوري السعودي رفقة نادي الحزم السعودي الذي غادر الدوري الاحترافي الأول السعودي الموسم الماضي.
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7 تعليقات
الحافيظي لاعب رائع
الحافيظي تحتاجه الرجاء
الحافيظي جيد في صناعة اللعب
البدراوي يفعل أشياء جيدة جداً
رئيس محترم جدا
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
الحافيظي لاعب مهاري