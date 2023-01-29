البدراوي يعلن توقيع الرجاء لعقد انضمام اللاعب حافيظي

2023-01-29 / 21:35
7

هبة بريس ـ رياضة

أكد عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم ضم اللاعب عبد الإله حافيظي لما تبقى من الموسم الرياضي الحالي.

و نشرت إدارة الرجاء من خلال الصفحة الرسمية للنادي صورة جمعت البدراوي و الحافيظي لحظة توقيع عقد انضمام لاعب خط الوسط للنادي الأخضر.

و سيعزز الحافيظي الترسانة البشرية للنسور بعد تجربة قصيرة بالدوري السعودي رفقة نادي الحزم السعودي الذي غادر الدوري الاحترافي الأول السعودي الموسم الماضي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الوداد يتعادل سلبا مع الفتح قبيل مشاركته في مونديال الأندية

الوداد يتعادل سلبا مع الفتح قبيل مشاركته في مونديال…

2023-01-29 / 20:22
Photo of الإعلام المصري يشيد باستقبال المغاربة للأهلي و ينوه باحترافية السلطات

الإعلام المصري يشيد باستقبال المغاربة للأهلي و ينوه باحترافية…

2023-01-29 / 19:18
Photo of اتحاد تواركة يواصل زحفه نحو مقدمة البطولة بانتصار على الجديدة

اتحاد تواركة يواصل زحفه نحو مقدمة البطولة بانتصار على…

2023-01-29 / 18:21
Photo of الجيش الملكي يهزم مولودية وجدة ويواصل الصدارة

الجيش الملكي يهزم مولودية وجدة ويواصل الصدارة

2023-01-28 / 20:14
Photo of نادي مارسيليا يعلن ضم اللاعب عز الدين أوناحي

نادي مارسيليا يعلن ضم اللاعب عز الدين أوناحي

2023-01-28 / 17:48
Photo of “لا مناص من حصد لقب كأس افريقيا”.. لقجع يتعهد رغم حقد الحاقدين

“لا مناص من حصد لقب كأس افريقيا”.. لقجع يتعهد…

2023-01-28 / 15:35
Photo of مدرب ليفربول: محمد صلاح يعاني

مدرب ليفربول: محمد صلاح يعاني

2023-01-28 / 15:23
Photo of الموندياليتو بالمغرب .. برنامج المباريات

الموندياليتو بالمغرب .. برنامج المباريات

2023-01-27 / 15:15
Photo of الإدارة التقنية الوطنية تنظم عددا من التجمعات التدريبية للمنتخبات الوطنية السنية

الإدارة التقنية الوطنية تنظم عددا من التجمعات التدريبية للمنتخبات…

2023-01-27 / 14:41
Photo of حمد الله بعد الفوز: “هذا من فضل رب العالمين”

حمد الله بعد الفوز: “هذا من فضل رب العالمين”

2023-01-27 / 14:32

‫7 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق