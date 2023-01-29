اتحاد تواركة يواصل زحفه نحو مقدمة البطولة بانتصار على الجديدة

2023-01-29 / 18:21

هبة بريس ـ رياضة

تمكن فريق اتحاد تواركة من القوز في مباراته اليوم أمام الدفاع الحسنس الجديدي بهدفين لواحد، و ذلك في المباراة التي احتضنها مركب مولاي الحسن بالرباط.

و تمكن فريق اتحاد تواركة من العودة في نتيجة المباراة بعدما كان منهزما أمام كتيبة لسعد الشابي بهدف سجله عبد اللف فرح للدكاليين في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

هدفي ممثل العاصمة الرباط تمكن من تسجيلهما اللاعب توفيق بنطيب في الدقيقتين 87 و 90، مما مكن الاتحاد التوركي من تسلق مراكز الترتيب بخمسة و عشرون نقطة.

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