حمد الله بعد الفوز: “هذا من فضل رب العالمين”
هبة بريس - متابعة
نشر الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة، تدوينة بعد فوز فريقه على نادي النصر بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم.
وكتب المهاجم المغربي على حسابه في موقع “إنستغرام”: “الحمد لله هذا من فضل رب العالمين” وأرفق التغريدة بصورة وهو يحتفل مع جماهير الاتحاد.
وسجل حمد الله، الهدف الثاني للاتحاد ليساهم في فوزه بنتيجة 3-1 وتأهله للمباراة النهائية.
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5 تعليقات
الحمد لله رب العالمين
حمد الله لاعب رائع جدا
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
حمد الله لاعب خلوق
عبد الرزاق لاعب جيد