حمد الله بعد الفوز: “هذا من فضل رب العالمين”

2023-01-27 / 14:32
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هبة بريس - متابعة

نشر الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة، تدوينة بعد فوز فريقه على نادي النصر بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

وكتب المهاجم المغربي على حسابه في موقع “إنستغرام”: “الحمد لله هذا من فضل رب العالمين” وأرفق التغريدة بصورة وهو يحتفل مع جماهير الاتحاد.

وسجل حمد الله، الهدف الثاني للاتحاد ليساهم في فوزه بنتيجة 3-1 وتأهله للمباراة النهائية.

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