فتح تحقيق في وقائع هجوم استهدف كنيسة إسبانية

هبة بريس _ وكالات

فتح تحقيق على خلفية الاشتباه بوقائع إرهابية بعد هجوم بسلاح أبيض أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، مساء الأربعاء، في كنيسة بمدينة ألخيسيراس في جنوب إسبانيا، بحسب ما أفادت النيابة العامة الوطنية لوكالة فرانس برس.

وقالت النيابة العامة إن التحقيق سيتولاه قاض من المحكمة المختصة بشؤون الإرهاب، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وبحسب مصدر في الشرطة فقد أسفر الهجوم عن مقتل مساعد كنسي وإصابة أشخاص آخرين بجروح أحدهم كاهن.

وقتل مساعد كنسي وأصيب آخرون بجروح، أحدهم كاهن، في هجوم نفذه رجل بواسطة سلاح أبيض داخل كنيسة في مدينة ألخيسيراس في جنوب إسبانيا، وفق ما أعلنت السلطات، مؤكدة توقيف مشتبه به.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان مقتضب إنه “قبيل الساعة الثامنة مساء، نفذ شخص هجوما بسلاح أبيض، فقتل شخصا وأصاب آخرين بجروح” في كنيسة سان إيسيدرو في ألخيسيراس، بمقاطعة قادس.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0