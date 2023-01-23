“مفاجأة كبرى” بشأن مستقبل ميسي مع سان جيرمان

هبة بريس _ رياضة

كشف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، مفاجأة كبرى بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، بعد أن انضم إليه صيف 2021، علما بأن عقد النجم الأرجنتيني مع الفريق الباريسي يتضمن بندا لتمديد ارتباطهما لموسم إضافي، حال موافقة الطرفين.

وكتب روميرو، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “ميسي لا ينوي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان”.

وأضاف: “فوز ميسي بكأس العالم، جعله يغير تفكيره بشأن مستقبله”.

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