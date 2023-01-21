بريطانيا.. غرامة مالية على رئيس وزراء بسبب حزام الأمان

2023-01-21 / 09:45
5
هبة بريس - وكالات

تلقى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، غرامة مالية، الجمعة، لعدم ارتدائه حزام الأمان داخل ‏سيارة متحركة، أثناء تصويره مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.‏

وقالت شرطة لانكشاير في بيان لها، إنها أصدرت عرضا مشروطا لعقوبة ثابتة لرجل يبلغ من العمر 42 عاما من لندن، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وتعليقا على العقوبة، قال مكتب ريشي سوناك إنه “يوافق تماما أن هذا كان خطأ وقد اعتذر”، وأضاف أنه سيدفع الغرامة.

ويُعاقب على عدم ارتداء حزام الأمان في بريطانيا بغرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا).

ويجب سداد الغرامة المالية في غضون 28 يوما، أو أن يتم الطعن فيها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في أكبر عملية ابتزاز جنسي بالبلاد.. هولندا توقف شخصا ابتز 100 فتاة

في أكبر عملية ابتزاز جنسي بالبلاد.. هولندا توقف شخصا…

2023-01-21 / 12:41
Photo of ضمنهم مغربي.. الأمم المتحدة: مقت.ل 32 من قوات حفظ السلام خلال 2022

ضمنهم مغربي.. الأمم المتحدة: مقت.ل 32 من قوات حفظ…

2023-01-21 / 10:02
Photo of عشية تظاهرة …تركيا تستدعي سفير السويد

عشية تظاهرة …تركيا تستدعي سفير السويد

2023-01-20 / 23:31
Photo of “قيس” رفض الكشف عن أملاكه ومنظمة تطالب بمحاسبته

“قيس” رفض الكشف عن أملاكه ومنظمة تطالب بمحاسبته

2023-01-20 / 21:28
Photo of القضاء الجزائري يقرر حلّ أقدم رابطة حقوقية في البلاد

القضاء الجزائري يقرر حلّ أقدم رابطة حقوقية في البلاد

2023-01-20 / 20:26
Photo of الشرطة الإسبانية تفكك شبكة إجرامية متورطة في الاتجار بالبشر

الشرطة الإسبانية تفكك شبكة إجرامية متورطة في الاتجار بالبشر

2023-01-20 / 17:48
Photo of “نوبة قلبية” تنهي حياة وزير خارجية الغابون

“نوبة قلبية” تنهي حياة وزير خارجية الغابون

2023-01-20 / 16:15
Photo of ماكرون يرفع الميزانية العسكرية ويزيد تمويل الاستخبارات

ماكرون يرفع الميزانية العسكرية ويزيد تمويل الاستخبارات

2023-01-20 / 15:11
Photo of السجن 20 عاما نافذا لوزير جزائري سابق

السجن 20 عاما نافذا لوزير جزائري سابق

2023-01-20 / 12:00
Photo of الداخلية الفرنسية: أكثر من مليون شخص في مظاهرات ترفض “اصلاح التقاعد”

الداخلية الفرنسية: أكثر من مليون شخص في مظاهرات ترفض…

2023-01-19 / 20:43

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق