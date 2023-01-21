بريطانيا.. غرامة مالية على رئيس وزراء بسبب حزام الأمان

هبة بريس - وكالات

تلقى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، غرامة مالية، الجمعة، لعدم ارتدائه حزام الأمان داخل ‏سيارة متحركة، أثناء تصويره مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.‏

وقالت شرطة لانكشاير في بيان لها، إنها أصدرت عرضا مشروطا لعقوبة ثابتة لرجل يبلغ من العمر 42 عاما من لندن، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وتعليقا على العقوبة، قال مكتب ريشي سوناك إنه “يوافق تماما أن هذا كان خطأ وقد اعتذر”، وأضاف أنه سيدفع الغرامة.

ويُعاقب على عدم ارتداء حزام الأمان في بريطانيا بغرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا).

ويجب سداد الغرامة المالية في غضون 28 يوما، أو أن يتم الطعن فيها.

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