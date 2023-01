عشية تظاهرة …تركيا تستدعي سفير السويد

هبة بريس _ وكالات

تركيا

تركيا تستدعي سفير السويد عشية تظاهرة أمام سفارتها في ستوكهولم

فرانس برس

20 يناير 2023

استدعى وزير الخارجية التركي السفير السويدي في أنقرة مرة أخرى، الجمعة، عشية تظاهرة مناهضة لتركيا مقررة، السبت، في ستوكهولم، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وطلب متطرف يميني سويدي دنماركي، معروف باستفزازاته، ترخيصا للتظاهر، السبت، أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية وحصل عليه.

وأعرب، راسموس بالودان، عن نيته “حرق القرآن” أمام مقر البعثة الدبلوماسية.

وهي المرة الثانية خلال أيام قليلة تستدعي فيها وزارة الخارجية السفير السويدي في أنقرة. وجرت الأولى بعد بث مقطع فيديو الأسبوع الماضي يظهر دمية مشنوقة على صورة الرئيس، رجب طيب إردوغان.

وقد تم ذلك خلال تظاهرة نظمتها مجموعة قريبة من لجنة، روج آفا، لدعم أكراد سوريا.

والأربعاء، وصف زعيم اليمين المتطرف، جيمي أوكيسون، الداعم للحكومة في السويد إردوغان بأنه “ديكتاتور إسلامي” على خلفية جمود المفاوضات مع أنقرة بشأن انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ودعا زعيم الحزب اليميني المتطرف إلى عدم التنازل كثيرا للرئيس التركي من أجل العضوية في حلف الأطلسي.

وتعطل تركيا دخول السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي منذ مايو، متهمة البلدين بإيواء نشطاء أكراد ومتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال سوريا والعراق تصفهم بـ”الإرهابيين”.

ومن المقرر أيضا تنظيم تظاهرة مؤيدة للأكراد في السويد، السبت.

