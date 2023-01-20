Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu (R) greets Swedish Minister for Foreign Affairs Tobias Billstrom (L) in Ankara on December 22, 2022. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

عشية تظاهرة …تركيا تستدعي سفير السويد

2023-01-20 / 23:31
0
هبة بريس _ وكالات

تركيا
تركيا تستدعي سفير السويد عشية تظاهرة أمام سفارتها في ستوكهولم
فرانس برس
20 يناير 2023
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
تركيا تعطل دخول السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
تركيا تعطل دخول السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
استدعى وزير الخارجية التركي السفير السويدي في أنقرة مرة أخرى، الجمعة، عشية تظاهرة مناهضة لتركيا مقررة، السبت، في ستوكهولم، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وطلب متطرف يميني سويدي دنماركي، معروف باستفزازاته، ترخيصا للتظاهر، السبت، أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية وحصل عليه.

وأعرب، راسموس بالودان، عن نيته “حرق القرآن” أمام مقر البعثة الدبلوماسية.

وهي المرة الثانية خلال أيام قليلة تستدعي فيها وزارة الخارجية السفير السويدي في أنقرة. وجرت الأولى بعد بث مقطع فيديو الأسبوع الماضي يظهر دمية مشنوقة على صورة الرئيس، رجب طيب إردوغان.

وقد تم ذلك خلال تظاهرة نظمتها مجموعة قريبة من لجنة، روج آفا، لدعم أكراد سوريا.

والأربعاء، وصف زعيم اليمين المتطرف، جيمي أوكيسون، الداعم للحكومة في السويد إردوغان بأنه “ديكتاتور إسلامي” على خلفية جمود المفاوضات مع أنقرة بشأن انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ودعا زعيم الحزب اليميني المتطرف إلى عدم التنازل كثيرا للرئيس التركي من أجل العضوية في حلف الأطلسي.

وتعطل تركيا دخول السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي منذ مايو، متهمة البلدين بإيواء نشطاء أكراد ومتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال سوريا والعراق تصفهم بـ”الإرهابيين”.

ومن المقرر أيضا تنظيم تظاهرة مؤيدة للأكراد في السويد، السبت.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “قيس” رفض الكشف عن أملاكه ومنظمة تطالب بمحاسبته

“قيس” رفض الكشف عن أملاكه ومنظمة تطالب بمحاسبته

2023-01-20 / 21:28
Photo of القضاء الجزائري يقرر حلّ أقدم رابطة حقوقية في البلاد

القضاء الجزائري يقرر حلّ أقدم رابطة حقوقية في البلاد

2023-01-20 / 20:26
Photo of الشرطة الإسبانية تفكك شبكة إجرامية متورطة في الاتجار بالبشر

الشرطة الإسبانية تفكك شبكة إجرامية متورطة في الاتجار بالبشر

2023-01-20 / 17:48
Photo of “نوبة قلبية” تنهي حياة وزير خارجية الغابون

“نوبة قلبية” تنهي حياة وزير خارجية الغابون

2023-01-20 / 16:15
Photo of ماكرون يرفع الميزانية العسكرية ويزيد تمويل الاستخبارات

ماكرون يرفع الميزانية العسكرية ويزيد تمويل الاستخبارات

2023-01-20 / 15:11
Photo of السجن 20 عاما نافذا لوزير جزائري سابق

السجن 20 عاما نافذا لوزير جزائري سابق

2023-01-20 / 12:00
Photo of الداخلية الفرنسية: أكثر من مليون شخص في مظاهرات ترفض “اصلاح التقاعد”

الداخلية الفرنسية: أكثر من مليون شخص في مظاهرات ترفض…

2023-01-19 / 20:43
Photo of محكمة جزائرية تقضي غيابيا بسجن الوزير شكيب خليل 20 عاما

محكمة جزائرية تقضي غيابيا بسجن الوزير شكيب خليل 20…

2023-01-19 / 18:47
Photo of للمرة ال11.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

للمرة ال11.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس…

2023-01-19 / 11:53
Photo of إضراب عام في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد

إضراب عام في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد

2023-01-19 / 09:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق