الفيفا تطرح تذاكر “الموندياليتو” للبيع وتكشف أثمنتها
هبة بريس _ رياضة
طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” تذاكر كأس العالم للأندية المغرب 2022 للبيع، على موقعه الرسمي FIFA.com/tickets .
أسعار التذاكر :
وحددت “الفيفا” أسعار التذاكر ابتداء من 50 درهماً مغربياً لمباريات الأدوار الأولى، و100 درهم لنصف النهائي و200 درهم للنهائي.
موعد البطولة:
وستلعب البطولة مابين الفاتح و الـ 11 من فبراير المقبل، على أرضيتي مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط وملعب طنجة الكبير.
الفرق المشاركة:
وتشهد البطولة مشاركة فريق ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب أربع مرات، وفلامينغو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي والأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي والهلال السعودي والوداد البيضاوي المغربي.
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