ماكرون يرفع الميزانية العسكرية ويزيد تمويل الاستخبارات

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن الميزانية العسكرية للفترة 2024-2030 سترتفع إلى 400 مليار يورو، مقابل 295 مليار يورو في 2019-2025.

وقال الرئيس الرئيس الفرنسي في كلمة أمام القيادات العسكرية، بقاعدة “مونت دي مارسان” الجوية، إن “قانون البرمجة العسكرية (LPM) لعام 2024-2030 يعكس الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز جيشها. وهي تتناسب مع مخاطر اليوم الكبيرة”.

وأضاف ماكرون أنه في 2024-2030، ستخصص الدولة 400 مليار للإنفاق العسكري.

وأعلن أنه على وجه الخصوص سيتم زيادة تمويل الاستخبارات الفرنسية بنسبة 60% في غضون 7 سنوات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0