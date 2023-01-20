ايمانويل ماكرون

ماكرون يرفع الميزانية العسكرية ويزيد تمويل الاستخبارات

2023-01-20 / 15:11
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن الميزانية العسكرية للفترة 2024-2030 سترتفع إلى 400 مليار يورو، مقابل 295 مليار يورو في 2019-2025.

وقال الرئيس الرئيس الفرنسي في كلمة أمام القيادات العسكرية، بقاعدة “مونت دي مارسان” الجوية، إن “قانون البرمجة العسكرية (LPM) لعام 2024-2030 يعكس الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز جيشها. وهي تتناسب مع مخاطر اليوم الكبيرة”.

وأضاف ماكرون أنه في 2024-2030، ستخصص الدولة 400 مليار للإنفاق العسكري.

وأعلن أنه على وجه الخصوص سيتم زيادة تمويل الاستخبارات الفرنسية بنسبة 60% في غضون 7 سنوات.

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‫6 تعليقات

  6. كما قال المعلق بني .فرنسا عدوة العرب.ايران اين كان الخميني اليس بباريز الذي قام بالثورة على الشاه الايراني..النظام العسكري الجزائري المسما بكبرانات فرنسا اليس هي من وضعته.ويبب العداوة بين الشعبين.ويتكلمون بحقوق الانسان.الحرية..

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