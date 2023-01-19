الوزيرة مزور تشرف على تدشين المكاتب الجديدة بمحكمة برشيد الابتدائية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعطت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الانطلاقة رسميا للمكاتب الجديدة المشيدة بمحكمة برشيد الابتدائية خلال حفل حضره كذلك عبد اللطيف وهبي وزير العدل.

و خلال عملية التدشين، أوضحت الوزيرة مزور أن هذا الفضاء الجديد للاستقبال بالمحكمة الابتدائية لبرشيد سيمكن المواطنين من الولوج للخدمات بشكل سلس وسهل وشفاف، مبرزة أن هذا الفضاء يوفر أيضا ولوجية للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذه الفضاءات الجديدة تأتي كذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال وتبسيط المساطر وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المكاتب الأمامية للواجهة التي تم إنشاؤها في المحكمة الابتدائية لبرشيد تأتي تنفيذا لمضامين اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة العدل ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتفعيلا لمضامين البرنامج الوطني لتحسين الاستقبال بالمواقع النموذجية بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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