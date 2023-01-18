منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر للإفراج عن صحفي

2023-01-18 / 09:41
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هبة بريس - وكالات

دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء السلطات الجزائرية إلى الإفراج “الفوري” عن الصحافي إحسان القاضي، مستنكرة سجنه “غير المبرر” منذ نهاية ديسمبر.

وأيّد القضاء الجزائري الأحد قرار الحبس المؤقت في حق القاضي قبل المحاكمة في إطار تحقيق حول تلقي تمويل غير مشروع والمس بأمن الدولة، بحسب ما أفاد محاميه مصطفى بوشاشي وكالة فرانس برس.

وقالت منظمة العفو في بيان “احتجاز القاضي غير المبرر هو مثال آخر على حملة السلطات الجزائرية القاسية لإسكات الأصوات المعارضة من خلال الاعتقال التعسفي وإغلاق وسائل الإعلام”.

وأودع القاضي، مدير إذاعة “راديو ام” وموقع “مغرب إيمرجان” الإخباري اللذين تم إغلاق مقرهما، الحبس المؤقت في 29 كانون الأول/ديسمبر بعد أربعة أيام على توقيفه.

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