“المخالفات المرورية” خلال أسبوع …حصيلة وارقام

هبة بريس _ الرباط

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 2133 آخرون بجروح، إصابات 69 منهم بليغة، في 1580 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 يناير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألفا و426 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و6 محاضر أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 37 ألفا و420 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين ‏و168 ألفا و500 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و664 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و6 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 217 مركبة.

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