بعد أيام من حادث مروع.. مص.رع 19 شخصا في تصادم مروري بالسنغال
هبة بريس - وكالات
لقي 19 شخصا مصرعهم اليوم الاثنين في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة في شمال السنغال، بعد أيام من حادث تصادم حافلتين أسفر عن مصرع 40 شخصا.
وقال الكولونيل بالدفاع المدني الوطني بابا أنغي ميشيل دياتا، إن 24 شخص آخرين أصيبوا في حادث الاثنين بالقرب من ساكال في منطقة لوغا، بحسب “فرانس برس”.
وقبل أيام، أعلنت السلطات السنغالية، مصرع 40 شخصًا على الأقل وإصابة قرابة 100 آخرين إثر حادث مروري في مدينة كافرين وسط البلاد.
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9 تعليقات
لا إله إلا الله
اللهم اغفر لهم وارحمهم ان كانوا مسلمين يارب
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
اللهم اغفر لهم وارحمهم
اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم اهدنا الصراط المستقيم
لا حول ولا قوة الا بالله
ضعف الإمكانيات
يارب سترك