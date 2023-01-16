بعد أيام من حادث مروع.. مص.رع 19 شخصا في تصادم مروري بالسنغال

2023-01-16 / 12:20
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هبة بريس - وكالات

لقي 19 شخصا مصرعهم اليوم الاثنين في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة في شمال السنغال، بعد أيام من حادث تصادم حافلتين أسفر عن مصرع 40 شخصا.

وقال الكولونيل بالدفاع المدني الوطني بابا أنغي ميشيل دياتا، إن 24 شخص آخرين أصيبوا في حادث الاثنين بالقرب من ساكال في منطقة لوغا، بحسب “فرانس برس”.

وقبل أيام، أعلنت السلطات السنغالية، مصرع 40 شخصًا على الأقل وإصابة قرابة 100 آخرين إثر حادث مروري في مدينة كافرين وسط البلاد.

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