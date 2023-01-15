شباب السوالم يواصل صحوته بانتصار على المغرب التطواني

2023-01-15 / 18:16
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هبة بريس ـ رياضة

واصل الشباب السالمي، ممثل اولاد حريز ببطولة القسم الاحترافي الأول، صحوته و نتائجه الإيجابية من خلال الفوز اليوم على خصمه المغرب التطواني.

و حقق الشباب السالمي الفوز بهدفين لواحد على المغرب التطواني، و هو الانتصار الثاني تواليا بعد التفوق العريض على شباب المحمدية بثلاثية في الدورة الماضية.

و سجل للشباب السالمي في مباراة اليوم التي احتضنها ملعب البشير كل من جبريل سيلا و خالد ايت ورخان، بينما هدف المغرب التطواني وقعه اللاعب حذيفة المحساني في مباراة عرفت طرد اللاعب عادل الحسناوي من صفوف الفريق الضيف.

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