انت…حار ” مخزني” سواحل بوجدور في ظروف غامضة
ع اللطيف بركة : هبة بريس
فتحت مصالح الدرك الملكي ببوجدور ، يوم أمس الجمعة، تحقيقا في ظروف وملابسات ، إنتحار عنصر من القوات المساعدة، بعد العثور على جثته بمنطقة أوكنيت بسواحل بوجدور .
الهالك بحسب مصادر الجريدة ، كان يشتغل قيد حياته في خفر السواحل، في مهمة تتعلق بالمراقبة للحد من ظاهرة الهجرة السرية.
و يرجح أن الهالك لظروف غامضة، قد استعمل سلاحه الوظيفي في عملية الانتحار ، في انتظار التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الملابسات الحقيقية وراء دافع الانتحار .
ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
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8 تعليقات
أوكنيت بسواحل بوجدور .
لا إله إلا الله
يجب البحث عن فاعل الجريمة
ممكن تكون جريمة
يجب البحث في القضية جيدا
اللهم اهدنا الصراط المستقيم
شيء فضيع
يجب أن تكون كاميرات المراقبه في هذا المكان