انت…حار ” مخزني” سواحل بوجدور في ظروف غامضة

2023-01-15 / 16:15
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتحت مصالح الدرك الملكي ببوجدور ، يوم أمس الجمعة، تحقيقا في ظروف وملابسات ، إنتحار عنصر من القوات المساعدة، بعد العثور على جثته بمنطقة أوكنيت بسواحل بوجدور .

الهالك بحسب مصادر الجريدة ، كان يشتغل قيد حياته في خفر السواحل، في مهمة تتعلق بالمراقبة للحد من ظاهرة الهجرة السرية.

و يرجح أن الهالك لظروف غامضة، قد استعمل سلاحه الوظيفي في عملية الانتحار ، في انتظار التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الملابسات الحقيقية وراء دافع الانتحار .

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