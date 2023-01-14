“استبدلت فيراري بسيارة توينغو”.. شاكيرا تهاجم بيكيه في أغنيتها الجديدة

هبة بريس - وكالات

هاجمت المغنية الكولومبية شاكيرا شريك حياتها السابق جيرارد بيكيه وحبيبته الجديدة كلارا شيا في أحدث أغانيها.

وفي أحد مقاطع الأغنية تقول شاكيرا ساخرة من نجم كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه، الذي انفصلت عنه العام الماضي: “استبدلت سيارة فيراري بسيارة (رينو) توينغو. استبدلت ساعة الرولكس بساعة كاسيو”.

وغنت أيضا: “لقد أصبحت خارج دوريك، وهذا يفسر لماذا أنت مع شخص على شاكلتك.. لقد ركبت طائرة أخرى ولن أعود إلى هنا، فأنا لا أريد مزيدا من خيبات الأمل”.

وتقول كلمات الأغنية أيضا التي طغت عليها الموسيقى الإلكترونية مع إيقاعات لاتينية “ترتاد النادي الرياضي كثيرا، اعتنِ بعقلك أيضا. (..) لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي”.

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