جو بايدن

تعيين مدع عام مستقل للتحقيق بقضية وثائق بايدن السرية

2023-01-12 / 21:38
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هبة بريس _ وكالات

أعلن وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، الخميس، أنه عين مدعيا عاما مستقلا للتحقيق في قضية الوثائق الرسمية السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس، جو بايدن، وفي مكتب كان يستخدمه قديما.

وقال الوزير في تصريح مقتضب “لقد وقعت وثيقة عُيّن بموجبها، روبرت هور، مدعيا عاما خاصا” لديه “صلاحية التحقيق مع أي شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون” في هذه القضية.

وأضاف غارلاند أنه “سيكون هناك احترام للقواعد خلال التحقيقات بشأن الوثائق السرية”.

وكان البيت الأبيض قال، الخميس، إن الفريق القانوني للرئيس بايدن عثر على مجموعة ثانية من الوثائق السرية تعود إلى الفترة التي قضاها نائبا للرئيس في منزله بولاية ديلاوير.

وجاء الإقرار بهذا الاكتشاف بمخزن في مرآب منزل بايدن في ويلمنغتون عبر بيان من، ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص للرئيس، وبعد أن قال البيت الأبيض، الاثنين، إنه تم العثور على وثائق أخرى في نوفمبر في خزانة بمكتب تابع لجامعة بنسلفانيا في واشنطن كان بايدن قد استخدمه بعد تركه لمنصب نائب الرئيس.

ويدرس مستشار عينه غارلاند، في نوفمبر، ما إن كان سيوجه اتهامات للرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، بأخذ وثائق سرية من البيت الأبيض عندما ترك منصبه في عام 2021 ورفض تسليمها لعدة أشهر.

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