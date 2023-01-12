م..صرع عامل بناء بعد سقوطه من أعلى بناية بصفرو

ع محياوي _ هبة بريس

لفظ شخص يمتهن البناء أنفاسه الأخيرة، اليوم الخميس، حسب مصدر ” هبة بريس ” إثر سقوطه من علو بناية كانت تضم مقر لحزب الحركة الشعبية كان بصدد هدمها بحي حبونة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العامل، توفي في الحين بعد سقوطه أثناء الورش، متأثرا بإصابته بفعل قوة ارتطامه بالأرض.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر السلطة المحلية و الأمنية التي حضرت إلى عين المكان للقيام بالمتعين ، فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالغساني قصد عرضها على التشريح الطبي لمعرفة ملابسات الواقعة تحت إشراف النيابة الغانة المختصة حسب ذات المصدر.

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