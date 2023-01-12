م..صرع عامل بناء بعد سقوطه من أعلى بناية بصفرو
ع محياوي _ هبة بريس
لفظ شخص يمتهن البناء أنفاسه الأخيرة، اليوم الخميس، حسب مصدر ” هبة بريس ” إثر سقوطه من علو بناية كانت تضم مقر لحزب الحركة الشعبية كان بصدد هدمها بحي حبونة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن العامل، توفي في الحين بعد سقوطه أثناء الورش، متأثرا بإصابته بفعل قوة ارتطامه بالأرض.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر السلطة المحلية و الأمنية التي حضرت إلى عين المكان للقيام بالمتعين ، فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالغساني قصد عرضها على التشريح الطبي لمعرفة ملابسات الواقعة تحت إشراف النيابة الغانة المختصة حسب ذات المصدر.
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15 تعليقات
اللهم اغفر له و ارحمه
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين
السبب هو العمل العشوائي
يجب إعطاء التعويض لعائلته
اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان يآرب إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على السلطات الأمنية أن تجري البحث الدقيق مع تنسيق الشرطة العلمية للوصول إلى الحقيقة التي تسببت في سقوط هذآ الشخص من هذه البناية ..
كل نفس ذائقة الموت ولكن للاسف الشديد ليس بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة إن لله وإن إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.. صدق الله العظيم. إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته.
إنك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون…صدق الله العظيم اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب وصبىر اهليه ودويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة المرحوم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إن لله وإن إليه راجعون .
إنه القدر لاهروب منه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
قال تعالى الذي خلق الموت والحياة وليبلولكم ايكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نطلب من الله عزوجل ان يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
كان عليه ان يأخذ الحيطة والحذر من هذه البناية العالية ولكن هذآ قدر الله لاهروب منه ؛ ولكن يجب على السلطات الأمنية أن تجري عمليه البحث الدقيق للوصول إلى الحقيقة التي تسببت له في هذآ الحدث المحزن والمؤلم الذي خلف حزن عميق في عائلته.ولاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.