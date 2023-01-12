مباراة المحاماة.. الحكومة: “وهبي قدم جميع المعطيات”

هبة بريس - لبنى أبروك

علقت الحكومة، عن الضجة التي رافقت نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس، “الوزير العدل اختار بأنه يقدم توضيحات على القنوات الرسمية، وتسجل برنامج وتم بث الحلقة يومين بعد تصريحي والمواطنين تابعوها.”

وأضاف بايتاس قائلا “السيد الوزير قدم جميع المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي يهم وزارة العدل.” على حد تعبيره

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0