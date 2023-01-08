ق__تلى وجرحى في حادثة سير بإقليم الجديدة

2023-01-08 / 11:06
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أحمد مصباح – الجديدة

اهتز إقليم الجديدة، أمس السبت، على وقع حادثة سير مروعة، خلفت قتلى وجرحى.

وفي تفاصيل النازلة التراجيدية، فإن اصطداما عنيفا، وقع صباح السبت الماضي، بين سيارة أجرة من الصنف الكبير، وسيارة خفيفة، بإقليم الجديدة، على الطريق الجهوية 3403، المؤدية إلى السوق القروي الأسبوعي “سوق الدويب”، بتراب جماعة أولاد حسين، تسبب في 3 قتلى وعدة جرحى، إصاباتهم متفاوتة الخطورة.

الحادثة استنفرت السلطات المحلية والدركية، صاحبة الاختصاص الترابي، التي انتقلت لتوها إلى مسرح النازلة الدموية، وأجرت المعاينات والتحريات الميدانية؛ فيما نقلت سيارة الإسعاف القتلى والجرحى تباعا إلى المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، إلى مستودع حفظ الأموات، وقسم المستعجلات، لتلقي الإسعافات اللازمة.

هذا، وفتحت الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ملابسات وأسباب هذه الحادثة المروعة، التي خلفت قتلى وجرحى، والتي يرجح أنها كانت بسبب السرعة المفرطة، وعدم احترام علامات التشوير الطرقي.

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