محجوزات - ولاية أمن طنجة

طنجة ..إيقاف شخص بحوزته أجهزة إلكترونية تستعمل في الغش المدرسي

2023-01-07 / 20:46
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الخميس 5 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أجهزة إلكترونية موجهة لاستعمالها في الغش في الامتحانات الدراسية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج هذه الأجهزة المهربة.

وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزة المشتبه فيه على ستة أجهزة مهربة من نوعVIP ، علاوة على مجموعة من السماعات اللاسلكية الدقيقة والبطاريات والأسلاك الكهربائية الخاصة بهذه الأجهزة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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