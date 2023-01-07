سبتة المحتلة ..دفن جثة يمني حاول التسلل سباحة من المغرب

2023-01-07 / 20:42
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هبة بريس - مكتب طنجة

شهدت مقبرة سيدي مبارك بسبتة المحتلة، مراسيم دفن يمني انتشلت جثته من مياه شاطئ “بنزو” من قبل الحرس المدني الاسباني .

وبحسب موقع “الفارو دي سوتا” بسبتة المحتلة فقد تم تشييع جثمان اليمني بحضور العديد من الأشخاص الذين أثروا التواجد على الرغم من عدم معرفتهم بهذا الرجل البالغ من العمر 47 عامًا ، والذي ترك وراءه زوجة وابنة .

وكان اليمني قد حاول التسلل الى سبتة المحتلة سباحة انطلاقا من المغرب قبل ان يلقى مصرعه غرقا .

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