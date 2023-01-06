العلاقة الإسرائيلية/ المغربية ..إسرائيل غير مؤثرة في الملف ديبلوماسيا

هبة بريس _ الرباط

نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين شروط المملكة لتحقيق تقارب كامل مع تل أبيب، حيث قالوا إن الإجراء رهين باعتراف الحكومة الإسرائيلية بـمغربية الصحراء

وبحسب الخبراء، فإن المغرب يقيم علاقاته مع جميع الدول في الوقت الراهن بناء على موقفها من قضية الصحراء، وأن عدم اتخاذ خطوات نحو تقارب كامل مع إسرائيل يرتبط بموقفها من القضية الأولى بالنسبة للمغرب.

وقال أربعة مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين لـ “أكسيوس”، إن مسؤولين مغاربة طالبوا، في الأشهر الأخيرة، باعتراف إسرائيلي رسمي بالصحراء في كل مرة أثار فيها المسؤولون الإسرائيليون مسألة ترقية مكتب الاتصال إلى سفارة.

وحول الموضوع قال المحلل السياسي المغربي نبيل درويش، إن ارتباط العلاقات الدبلوماسية بقضية الصحراء كان موجها أساسا للشركاء التقليديين للمغرب مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة، وبريطانيا، وهي الدول التي لها تأثيرها داخل مجلس الأمن.

وأضاف، أن” إسرائيل غير مؤثرة في هذا الملف على الصعيد الدبلوماسي، لكنها ليست بلدا معاديا للوحدة الترابية للمغرب، ولم يسبق أن سجل داخل مجلس الأمن أنها صوتت ضد المغرب، حتى في أوقات الأزمة بالشرق الأوسط.

ويرى أن إعادة العلاقات مع إسرائيل يرتبط بأمرين مهمين هو وجود جالية يهودية من أصول مغربية بإسرائيل، تتجاوز المليون نسمة، وتشكل نحو سدس سكان إسرائيل، ولها ارتباط وثيق ببلدها الأصلي لم ينقطع.

النقطة الثانية، وفقا لدرويش، تتمثل في فاعلية المغرب في قضايا الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، خاصة أن الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس، وأن اتفاقات أبراهام التي دشنت مع دول عربية، فتحت سياقا جديدا، رأى المغرب أنه من المفيد الانضمام له، خاصة ظل المتغيرات الحاصلة

وأشار إلى أن القيام بالوساطات كان يقتضي أن تكون للمغرب جسور دبلوماسية مع تل أبيب، في حين أن توفره على مكتب اتصال سيسهل هذه العملية كما سيسهل توثيق صلة اليهود المغاربة بوطنهم الأم _ يقول درويش لسبوتنيك _

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