مانشستر يونايتد يتعاقد مع حارس جديد

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده مع الحارس جاك بوتلاند (29 عاما)، قادما من كريستال بالاس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال “الشياطين الحمر” في بيان، إن التعاقد مع بوتلاند، جاء عقب قطع إعارة نيوكاسل لحارسه مارتن دوبرافكا، الذي كان احتياطيا للإسباني ديخيا منذ مطلع الموسم الحالي.

وقال بوتلاند، في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد: “هذا ناد رائع، فخور الآن بتمثيله، وأتطلع حقًا للعمل مع مجموعة حراس مرمى لا تصدق، ودعم بعضنا البعض كل يوم لخلق أفضل بيئة تدريب ولعب للفريق”.

وأضاف: “لقد لعبت ضد دافيد دي خيا، ومثلت إنجلترا إلى جانب توم هيتون؛ إنهما حارسان من الدرجة الأولى، أستمتع بفرصة المنافسة إلى جانبهما ودعمهما كزملاء في الفريق”.

وبرغم أن بوتلاند سيكون الحارس الثاني في النادي، فإنه من غير المستبعد أن يشكل خطرا على المخضرم ديخيا (32 عاما)، والذي فقد مركزه الأساسي في الموسم قبل الماضي لصالح الشاب دين هندرسون الذي أعير هذا العام لنونتغهام فورست.

وخاض بوتلاند 87 مباراة في البريميرليغ رفقة ستوك سيتي، وكريستال بالاس، حافظ فيها على نظافة شباكه في 21 مباراة.

كما يوجد في سجل بوتلاند 9 مباريات دولية.

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