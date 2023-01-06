في حوار مع الإعلامية الأمريكية اوبرا وينفري
الأمير هاري وزوجته ميغان

الأمير هاري: قت.لت 25 من طالبان وشقيقي وصف ميغان ب”الوقحة”

2023-01-06 / 11:36
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هبة بريس - وكالات

قال الأمير البريطاني هاري في مذكراته التي طال انتظارها، والتي بدأ بيعها في إسبانيا قبل الموعد المقرر لطرحها بأيام، إنه قتل 25 شخصا خلال جولته الثانية في أفغانستان.

وكتب الأمير عن الفترة التي قضاها في أفغانستان، حين شاهد مقاطع فيديو لكل “قتل”، عندما عاد إلى القاعدة، حيث سجلت كاميرا فيديو مثبتة في الأنف على مروحيته أباتشي المهمة كاملة.

وتم نشر الأمير هاري كمراقب جوي أمامي في ولاية هلمند خلال فترة عمله الأولى في 2007-2008، والتي تم قطعها عندما انتهكت وكالات إخبارية أجنبية التعتيم الإخباري الذي تم الاتفاق عليه مع وسائل الإعلام البريطانية.

كما قال في مذكراته إن شقيقه الأكبر ووريث العرش الأمير وليام طرحه أرضا أثناء شجار بينهما عام 2019 حول ميغان ميركل، زوجة هاري.

وكتب هاري أن شجارا عام 2019 حدث في منزله بلندن بعدما وصف شقيقه وليام ميغان بأنها “شديدة المراس” و”وقحة” و”صفيقة”.

وكتب هاري عن الواقعة قائلا “أمسك بتلابيبي ومزق قلادتي وطرحني أرضا”.

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