نجح بها ابن الوزير.. آلة التصحيح التي أغضبت المغاربة

2023-01-05 / 14:21
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هبة بريس_ الرباط

لاحديث اليوم على الساحتين الوطنية والدولية حتى، إلا عن قضية التصحيح الآلي وما صاحب ذلك من ردود أفعال وغضب واتهامات وجدل حول ظروف وملابسات ونتائج المتبارين ممن كانوا يحلمون بلبس لباس البذلة السوداء ذات الوشاح الأبيض بياض الثلج، ولا يخفى على أحد ان هذه القضية التي وُضع فيها وزير العدل موضع الاتهام بعد ورود اسم ابنه،  وهو الذي دافع عن الأمر وعن أحقية ابنه كسائر ابناء المسؤولين الآخرين في حصد المناصب، نعم قضية تجاوزت الحدود وبلغت مبلغ العالمية على كبريات القنوات الدولية، فيما خرجت جموع المحتجين إلى الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة باسقاط الآلة وماحوت، وتكريس الشفافية في التعاطي مع امتحانات المحاماة التي تتطلب كتابة وتحريرا على أوراق التحرير تُختبر فيها أهلية المترشح ومستواه التعليمي والأكاديمي، بدل صيغة امتحانات ” ضع علامة”، بتصحيح الآلة.

إنها لعنة الآلة الحاسبة، التي لامحالة، ستطيح برؤوس، بعد أن راجت أخبار عن احتمالية أن يكون المشهد السياسي حافل بتعديل حكومي مرتقب قد يعصف بالوزير  المعني.

واقعة نتائج الإلة، اشعلت شرارة الاحتجاج مع أولى ظهور نتائج الامتحان “الكتابي” الذي بمقتضاه سيسمح للناجحين والمحظوظين بولوج المهنة للدفاع عن الملفات أمام ردهات المحاكم، سيما مع ورود أسماء مطابقة لأسماء عائلية لشخصيات وعائلات نافذة ومحامين وسياسيين ومنتخبين، على رأس القائمة أقارب الوزير، وهو ما فجر سيلا من الاتهامات بعنوان المحسوبية والزبونية والقرابة العائلية.
لتنطلق مع ذلك، حناجر ” الساقطين” الغاضبين الراسبين أمام قبة البرلمان ، للإطاحة بالنتائج المعلنة.

فهل هي لعنة الإلة الحاسبة، أم أن امتحان الولوج لمهنة المحاماة يتطلب مواصفات خاصة من قبيل الكتابة والتحرير على أوراق التحرير بأسلوب سليم وبلغة القانون، يكون على رأسها أساتذة جامعيون وخبراء للقانون يعكفون الليالي لتصحيح اوراق الممتحنين…
هل هي لعنة العولمة في زمن السرعة،  التي حولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات للنقاش واطلاق الهاشتاغات بعناوين مختلفة أبرزها هاشتاغ #مباراة المحاباة وليس المحاماة.

هل هي لعنة الآلة، التي منحت للمحتجين الحق في المطالبة بحقوقهم المشروعة وحمايتهم من ظاهرة إقصاء أبناء الطبقات الفقيرة وتحطيم أحلامهم، فيما نشطاء، وضحايا، طالبوا وناشدوا ملك البلاد للتدخل لإعادة الامتحان وعدم الاعتراف بنتائجه. 

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