وهبي يتجاهل مطالب التحقيق في مباراة المحاماة ويعلن عن موعد الاختبار الشفوي

2023-01-05 / 09:35
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هبة بريس - الرباط

يواصل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تجاهله لمطالب فتح تحقيق بخصوص نتائج الامتحان الكتابي الخاص بمباراة المحاماة.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة العدل، عن موعد تنظيم الامتحان الشفوي الخاص بالمباراة المذكورة.

وحددت الوزارة تاريخ 1، و2، و3، و4 مارس المقبل، لإجراء الاختبارات الشفوية في مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط.

هذا ويذكر أن ضجة كبرى خلفتها لوائح الناجحين في الامتحان الكتابي الخاص بمباراة المحاماة، والتي وصفها المغاربة ب”لوائح المحسوبية وباك صاحبي”، قبل أن تخلفها تصريحات مستفزة من قبل الوزير وهبي.

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