مبابي وحكيمي يحضران مباراة ل الNBA.. والأخير يتفاجأ بعرض “ركلة جزاء مباراة إسبانيا”

2023-01-03 / 11:44
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هبة بريس - القسم الرياضي

حضر اللاعبين أشرف حكيمي وكيليان مبابي، مساء أمس الإثنين، لإحدى مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة “NBA”.

ولقيا نجمي نادي باريس سان جيرمان، استقبالا حارا من طرف الجماهير الحاضرة بالمكان والتي صفقت للاعبين كما التقطوا صورا تذكارية معهما.

وكترحيب خاص من الجهة المنظمة، تم عرض ركلة جزاء اللاعب المغربي أشرف حكيمي بمباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الاسباني بمونديال قطر، وسط تصفيقات واشادة الحاضرين.

هذا ويشار إلى أن حكيمي ومبابي يستمتعان بعطلة قصيرة، استفادا منها بقرار من مدرب النادي الفرنسي.

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