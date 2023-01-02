وزير الفلاحة: نجحنا في تغطية الحاجيات الغذائية وطنيا

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد الصديقي، أن سياسة الأمن الغذائي من أهم الأولوليات في بلادنا وبفضل توجيهات الملك تمكنت بلادنا من تنفيذ سياسة متكاملة تهدف الى ضمان الأمن الغذائي من خلال تعزيالتنمية الفلاحية والقروية.

وذكر الوزير في معرض رده على إسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن “بلادنا نجحت في تحقيق نسب عالية لتغطية الحاجيات الوطنية حسب سلاسل الإنتاج ومنها 100% الفواكه والخضر ، و98% الى 100% بالنسبة للمنتجات الحيوانية والحليب، و50% بالنسبة للسكر، و53% بالنسبة للحبوب.”

وأضاف الوزير قائلا “اليوم تضع استراتيجية الجيل الأخضر الأمن الغذائي في صلب اهتماماتها عبر تطوير انتاج مستدام للرفع من الانتاجية بالتوازن مع المؤهلات الترابية والمحافظة على الموارد الطبية والتكيف مع التغيرات المناخية”

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