فيدرالية اليسار تسائل وزير الفلاحة عن مصير 17 مليار مخصصة لاستصلاح أراضي زراعية

هبة بريس - الرباط

تساءلت النائبة البرلمانية فاطمة التامني “فدرالية اليسار الديمقراطي”، عبر سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن مصير مبلغ 17 مليار سنتيم كان مخصصا لاستصلاح أراضي زراعية بإقليم قلعة سراغنة.

وقالت النائية البرلمانية، في السؤال ذاته ، ان هذا المبلغ ظهر من خلال عملية المراقبة والتتبع أنه صرف خارج الإطار القانوني، إذ لم تستفد منه الضيعات موضوع الدعم ، مشيرة الى ان الوزارة سبق ووجهت استفسارات إلى مسؤولين سابقين بالمصالح التابعة لمكتب الحوز بالقلعة حول الخروقات والتلاعبات التي شابت عملية الدعم.

وطالبت البرلمانية التامني من وزير الفلاحة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي ينوي القيام بها من أجل استرداد الأموال المنهوبة، وهل شرع فعلا في تفعيل مسطرة استخلاص الديون العمومية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1