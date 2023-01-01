أستون فيلا يصعق مضيفه توتنهام بثنائية نظيفة في البريميرليغ

هبة بريس

صعق فريق أستون فيلا مضيفه توتنهام عندما، فاز عليه بثنائية نظيفة، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أستون فيلا في الدقيقة 50، عندما نجح إيمليانو بونديا في تسجيل الهدف الأول بعد أن استغل أولي واتكينز فشل حارس توتنهام، هوجو لوريس، في الإمساك بالكرة، ومررها إلى بونديا، الذي سددها بسهولة في الشباك.

وعزز دوجلاس لويز تقدم الضيوف بهدف ثان، بعدما قطع الكرة من وسط توتنهام ومررها إلى جون ماكجين، الذي أعادها مرة أخرى إلى لويز وسددها وسكنت الشباك، معلنا تقدم الفيلانز 2-0.

وبهذا الفوز الثمين، رفع فريق أستون فيلا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة الـ30 في المركز الخامس.

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