المتبارون بامتحان “المحاماة “يطالبون بإلغاء النتائج وتدخل النيابة العامة

هبة بريس _ الرباط

أثار إعلان وزارة العدل يوم أوب أمس الجمعة، عن لائحة الناجحين في الاختبارات الكتابية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة 2022 والذي اجتازه السنة ما يزيد عن 70 ألف مترشح، استياء عدد من المتبارين مسجلين عددا من حالات المحسوبية والزبونية، ومطالبين بإلغاء الامتحان وتدخل النيابة العامة في الموضوع

وعبر بيان استنكاري للطلبة المتباريين عن غضبهم وسخطهم من نتائج الامتحان، حيث جاء في البيان :” باسم كافة طلبة الحقوق المعطلين الذين اجتازوا امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة المعلن عنه من طرف وزارة العدل في شخص وزير العدل وهبي عبد اللطيف حيث تفاجئ عموم الطلبة يوم 2022/12/31 بالإعلان عن نتائج امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة ولوحظ على مستوى اللائحة بتواجد عدد كبير جدا من أسماء النسب المعروفة في الساحة القضائية من أبناء وحواشي المحامين والقضاة والمسؤولين وكل من اتاه الله القوة لكي يساعد أقاربه”.

وأضاف البيان :”وفي المقابل نجد كل الطلبة الذين اجتازوا هذا الامتحان والذين لا حول لهم ولا قوة وليست لهم أية علاقة قرابة أو مصاهرة مع مسؤولين بل سندهم هو كفاءتهم بعد الله عز وجل، لم تظهر أسمائهم وتم استبعادهم بشكل واضح وهذا ما يظهر بشكل جلي عبر الاستنكار الذي يخوضونه الطلبة بتعبيرهم عن عضبهم وسخطهم عن كل من اجهز عليهم عبر مواقع التواصل”

واسترسل ذات البيان بالقول :” بل الأكثر من ذلك وحتى لانكون نتكلم من فراغ فمن اطلع على لائحة الناجحين سيجد مجموعة من اسماء النسب المعروفة مع تكرارها أكثر من مرة بل انها تغزو اللائحة بأكملها الشيء الذين جعلنا نستغرب ونشك في أننا مغاربة ومن حقنا الولوج الى مهنة المحاماة بسبب ما تعرضنا له من اقصاء مباشر رغم علمنا اليقين اننا تجاوزنا عتبة النجاح”.

وزاد البيان مؤكداً أن السبب المباشرة في كل ما حصل هو تصفية حسابات وإرضاء لجهات، حيث أنه تم الاعلان عن هذا الامتحان ليس من أجل الطلبة، بل من أجل أن يتم إنجاح أشخاص بعينهم و الموجود الآن أسمائهم في لائحة الناجحين المعلن عنها والخاصة بالمحاماة .

وزاد البيان متسائلًا:”كيف ذلك ونحن نعلم أن هيأة المحامين ضغطت بكل قوتها من أجل الغاء الامتحان أو الإبقاء عليه، في مقابل أن ينجح فيه أبنائهم وحواشيهم وهذا أصبح بتداول بشكل عادي وبدون خجل من طرفهم على انهم يساعدون أبنائهم في الولوج الى المهنة بل يمنحون لوائح الى الوزارة الوصية عبر نقاباتهم والتي تضم الأسماء التي يجب أن تلج المهنة”.

وفي ختام البيان التمس الطلبة المتبارون بالغاء الامتحان وادخل النيابة العامة المختصة من أجل فتح تحقيق حول أسماء النسب المكررة التي تغزو لائحة الناجحين والتي يتداولها الطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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