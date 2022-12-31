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المتعاقدون يدشنون السنة الجديدة باضراب وطني ليومين

2022-12-31 / 21:30
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هبة بريس - الرباط

كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين، في بيان لها صدر في أعقاب اجتماع المجلس الوطني أمس الجمعة، عن خوض إضراب وطني عن العمل لمدة يومين.

وحددت التنسيقية في البيان ذاته أيام الاضراب الوطني في (2 و3 يناير 2023)، مع خوض أشكال نضالية أخرى إقليميا وجهويا، كما أعلنت عن مقاطعة تسليم أوراق الفروض إلى الإدارة، وتسليم النقط في شبكات التفريغ (أوراق التنقيط)، ومنظومة “مسار”.

وأعلنت التنسيقية عن مقاطعة مهام المواكبة والأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب والتكوينات المتعلقة بهما ، في الوقت الذي أعلن فيه الأساتذة المنتمون إلى كل من التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من خارج السلم واللجنة الوطنية لضحايا النظامين 85-03 عن المشاركة في هذا الإضراب

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