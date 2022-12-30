Police officers stand near the scene where a deadly fire broke out at the Abu Sifin church in Giza, Egypt, August 14, 2022. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

مصر.. م___قتل عناصر شرطة باعتداء على حاجز أمني في الاسماعيلية

2022-12-30 / 21:38
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هبة بريس _ وكالات

قُتل ثلاثة عناصر شرطة وأصيب أربعة أشخاص بينهم ضابط شرطة في اعتداء يرجح أنه “إرهابي” استهدف حاجزا أمنيا في مدينة الإسماعيلية (شمال شرق العاصمة المصرية)، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وأوضحت مصادر أمنية أن سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني المقام في حي السلام السكني ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحا آليا وأطلقا النار باتجاه عناصر الأمن الذين ردوا بقتل أحد المهاجمين وإصابة الآخر الذي لاذ مع ذلك بالفرار.

وترجح المصادر الأمنية أن يكون الهجوم “عملا إرهابيا” هو الأول من نوعه في مدينة مصرية منذ عدة سنوات باستثناء منطقة شمال سيناء حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية.

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