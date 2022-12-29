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بنيامين نتنياهو

الكنيست الإسرائيلي يصادق على تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو

2022-12-29 / 19:25
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هبة بريس _ وكالات

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الخميس، على تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وصو ت 63 عضوا من أصل 120 في الكنيست لصالح حكومة نتنياهو، فيما عارضها 54 عضوا.

وانتخب الكنيست، في وقت سابق، العضو عن حزب الليكود اليميني، أمير أوحانا رئيسا له.

وأدى نحو 30 وزيرا اليمين الدستورية أمام الهيئة العامة للكنيست، فيما دعا نتنياهو إلى الجلسة الأولى للحكومة التي ستعقد في وقت لاحق، مساء اليوم.

يشار الى أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، كان قد كلف بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود الفائز في انتخابات فاتح نونبر بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت كتلة نتنياهو اليمينية الدينية قد حصلت على 64 عضوا في البرلمان من أصل 120

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