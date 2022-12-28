وزارة الصحة: مخزون دواء “ليفوثيروكس” كاف لعدة أشهر

هبة بريس

أكدت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، الأربعاء، على أن المخزون الوطني من دواء “ليفوثيروكس” المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية ” كاف لعدة أشهر “.

وقال مدير مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، الدكتور عزيز مرابطي، في تصريح بهذا الخصوص، إن ” الوزارة تؤكد وتطمئن المواطنات والمواطنين الذين يستعملون دواء ليفوثيروكس، بأنه متوفر في السوق الوطنية، وبأن المخزون الوطني كاف لعدة أشهر”.

وأوضح المسؤول أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتوفر على مخزون يناهز 4 ملايين قرص من هذا الدواء في مختلف المندوبيات الإقليمية للوزارة.

وخلص إلى التأكيد بأن دواء “ليفوثيروكس” يعتبر من بين الأدوية التي تحظى بمراقبة مستمرة وصارمة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لضمان ولوج كافة مرضى قصور الغدة الدرقية لهذا الدواء.

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