بنزيما كريم

وكيل أعمال بنزيمة: مدرب فرنسا كذب على العالم

2022-12-28 / 12:30
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هبة بريس - وكالات

أضاف كريم الجزيري، وكيل أعمال الفرنسي كريم بنزيمة، المزيد من الزيت على النار حول قصة استبعاد موكله من قائمة فرنسا بكأس العالم الأخيرة، كاشفاً عبر مقطع مرئي أن الإصابة لم تكن السبب الحقيقي، وأن المدرب ديديه ديشان خدع مشجعي فرنسا عندما أشار إلى أنه غير لائق للمشاركة في البطولة، التي اختتمت في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكتب الجزيري عبر حسابه على “تويتر” بعدما أرفق مقطعاً مرئياً لفحوصات بنزيمة: أضع أمامكم الدليل على أن بنزيمة كان لائقاً للمشاركة اعتباراً من ثمن النهائي وفي أسوأ الأحوال على دكة البدلاء، وقبل أن أفعل ذلك استشرت 3 اختصاصيين وأكدوا أن كريم كان من الممكن أن يلعب البطولة بسهولة. وذلك في رد مباشر على ما قاله ديشان مدرب المنتخب الفرنسي حول استبعاد مهاجم ريال مدريد

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