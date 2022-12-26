أكراد ينظمون مسيرة صامتة تكريما لضحايا هجوم باريس

2022-12-26 / 13:31
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هبة بريس - وكالات

نظم أفراد من الجالية الكردية في فرنسا وآخرون، مسيرة صامتة، اليوم الاثنين، تكريما لثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار على مركز ثقافي كردي في باريس.

قال ممثلو الادعاء إن متقاعدا فرنسيا يبلغ من العمر 69 عاما يواجه اتهامات أولية بالقتل بدوافع عنصرية، ومحاولة القتل وخرق قانون السلاح، على خلفية حادث إطلاق النار يوم الجمعة.

وذكر المشتبه فيه للمحققين أنه كان يهدف إلى قتل مهاجرين أو أجانب ثم خطط لقتل نفسه، وقال إن لديه كراهية “مرضية” للأجانب غير الأوروبيين، وفقا لممثلي الادعاء.

ويقول أفراد الجالية الكردية إن الشرطة ينبغي أن تفعل المزيد لحمايتهم.

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