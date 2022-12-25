احتجاجات بمدن مغربية لإسقاط ” التطبيع “

هبة بريس _ الرباط

رفض العشرات من المحتجين التطبيع مع اسرائيل في وقفات احتجاجية وذلك خلال الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاق بين الرباط وتل أبيب.

وشهدت مدن مغربية مظاهرات منددة بالتطبيع دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، والتي تضم نحو 14 منظمة سياسية وحقوقية مختلفة.

وفي العاصمة المغربية تظاهر العشرات أمام مقر البرلمان، ورددوا هتافات ضد التطبيع، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، وشعارات متضامنة وأخرى مناوئة للتطبيع.

وقالت الجبهة في بيان لها، إن المتظاهرين الرافضين للتطبيع عبروا عن “دعمهم اللامشروط للمقاومة الفلسطينية، كما أنهم ادانوا التطبيع ”

وتضم الجبهة عددا من الجمعيات والنقابات والأحزاب والهيئات المهنية، التي تسعى للتعريف بالقضية الفلسطينية، عبر تنظيم ملتقيات وندوات وأشكال احتجاجية، فضلا عن تعريفها بمخاطر التطبيع‎.

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