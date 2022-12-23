الرئيس تبون: “تأسفت كثيرا لغياب الجزائر عن مونديال قطر”

هبة بريس - وكالات

عبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن حسرته لغياب منتخب “محاربي الصحراء” عن بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية مساء أمس الخميس: “غياب منتخبنا عن المونديال يعتبر أكثر من خيبة، المشكلة لا تتعلق بالإصلاح، ما وقع وقع”.

وأضاف: “تأسفت كثيرا لغياب الجزائر عن أول مونديال يقام في بلد عربي وقريب منا. شاءت الأقدار، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ربنا لم يكتب لنا هذا وهو يعرف الأسباب”.

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