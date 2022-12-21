الكشف عن هوية السيدة التي عانقها ميسي بحرارة في الفيديو الشهير

هبة بريس _ وكالات

ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدّة حول العالم مقطع فيديو قيل إنه يُظهر والدة ليونيل ميسّي وهي تعانقه بعد المباراة النهائية في مونديال قطر 2022.

وصحيح أن والدة اللاعب الأرجنتيني كانت حاضرة في الملعب وعانقته بالفعل بعد انتهاء المباراة مع فرنسا، لكن المرأة التي تظهر في الفيديو وهي تعانقه ليست والدته بل طبّاخة منتخب بلده.

تظهر في الفيديو امرأة ترتدي قميصاً أبيض وأزرق بلونيّ علم الأرجنتين تقترب من ليونيل ميسّي من الوراء، وتجذبه إليها بقوّة فيعانقها بحرارة ضاحكاً فيما تبدو هي باكية.

وجاء في التعليقات المرافقة “احتفال أم ليو ميسّي مع ابنها بعد فوزه بكأس العالم”.

وحصد الفيديو بهذا السياق مئات المشاركات ومئات آلاف المشاهدات على مواقع التواصل بلغات عدّة حول العالم. ونشرته أيضاً وسائل إعلام عربيّة وأجنبيّة.

Todos creían que era la mamá de Messi, pero no. La de ese abrazo hermoso es Antonia, la cocinera de la Selección Argentina🇦🇷. pic.twitter.com/bLWOVfeaIz — Actual Fútbol (@ActualFutbol) December 20, 2022

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