بعد اتفاق مع الحكومة.. المراقبون الجويون يعلقون إضرابهم

2022-12-21 / 14:09
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هبة بريس - الرباط

أعلنت الحكومة عن تعليق المراقبين الجويين لإضرابهم المزمع خلال اليومين القادمين.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء، أنه بتكليف من رئيس الحكومة وبإشراف مباشر من قطاعي التشغيل والنقل تم الجلوس إلى طاولة الحوار مع هذه الفئة.

وأضاف بايتاس، أن المفاوضات تناولت الموضوع بمختلف جوانبه، حيث تم الاتفاق مع الأطراف المعنية، على تعليق الاضراب المبرمج وتوقيع اتفاق يسعى لسلم اجتماعي لمدة 3 سنوات على مستوى هذه المؤسسات.

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