بركان .. صديقي يتفقد إنجاز المجزرة ويحضر حفل تسليم الشواهد للخريجين

هبة بريس : وجدة

قام محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الثلاثاء 20 دجنبر الجاري بزيارة ميدانية على مستوى إقليم بركان، مرفوقا بالكاتب العام لإقليم بركان ورئيس المجلس الإقليمي لبركان ورئيس الجماعات المحلية لبركان ومهنيين ومنتخبين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

على مستوى الجماعة الترابية لمداغ، قام الوزير بزيارة المجزرة الجديدة لبركان التي تندرج في إطار عمليات تحسين وعصرنة قنوات التوزيع لاستراتيجية الجيل الأخضر، على مساحة إجمالية قدرها2.8 هكتار، ضمنها 2950 متر مربع مغطاة، حيث تهدف المجزرة الجديدة إلى تلبية حاجيات الساكنة من اللحوم التي تلبي معايير الصحة والجودة المطلوبة والمعتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وفقًا لمعيار ISO9001.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمجزرة 250 رأس من الأغنام في الساعة و23 رأس من الأبقار في الساعة، وقدرة تخزينية تصل إلى1000 رأس من الأغنام و250 رأس من الأبقار. تتوفر المجزرة على إسطبلات وفضاءات للنحر والتقطيع والتعليب وقاعات للتبريد والتجميد وشاحنتين لنقل وتبريد اللحوم وشاحنتين لنقل المواشي.

وعلى مستوى الجماعة الترابية مداغ، ترأس الوزير حفل تسليم الشواهد لخريجي فوج 2021-2022 لمعهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالزرايب والمعهد التقني الفلاحي ببركان.

بهذه المناسبة، اطلع الوزير على تقدم إنجاز خارطة طريق التكوين المهني الفلاحي بجهة الشرق، كما قام بزيارة المباني التي تم تجديدها بمعهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالزرايب بما في ذلك قاعة الرقمنة والمختبرات والمجمع الإداري والمكتبة.

ويقدم التكوين المهني الفلاحي على مستوى جهة الشرق عرضا تكوينيا متنوعا ومسايرا لتوجيهات استراتيجية الجيل الأخضر حيث يغطي احتياجات مختلف المهن الفلاحية، وذلك في 4 مجالات أساسية، وهي تربية المواشي والإنتاج النباتي والموارد المائية القروية والري والتدبير.

ومن المبرمج في أفق 2030، تكوين 000 10 خريج على صعيد مؤسسات التكوين الفلاحي بالجهة، وكذا الرفع من الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين المهني الفلاحي وتنويع شعب التكوين ورقمنة التكوين المهني الفلاحي وإحداث حاضنة على مستوى القطب الجهوي لتعزيز الإدماج الذاتي وريادة الأعمال لدى الشباب.

كما قام الوزير كذلك، بالاطلاع على برنامج مواكبة المقاولين الشباب بالجهة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، التي يقوم بها المركز الجهوي للمقاولين الفلاحيين الشباب بجهة الشرق. ويرتكز على انتقاء أفكار المشاريع المقترحة من طرف الشباب والنساء، خصوصا منهم خريجي المعاهد التقنية الفلاحية، وكذا إنجاز خطط العمل والبحث عن سبل تمويلها تحت إشراف لجنة جهوية تضم جميع المتدخلين في هذا المجال.

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