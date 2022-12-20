ماكرون تدخل لدعوة أعضاء المنتخب الفرنسي للقاء الجماهير

هبة بريس - وكالات

قال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل أو غريت، أن لاعبي المنتخب الفرنسي أرادوا في البداية العودة مباشرة إلى منازلهم بعد خسارتهم “وتحت وطأة خيبة الأمل والحزن وهذه المشاعر الصعبة، فهمت هذا الخيار واحترمته”، لكنّ الرئيس ماكرون طلب منهم لقاء الجماهير.

وقال لو غريت في بيان لوكالة فرانس برس إن “الوضع تغيّر عند حوالي الساعة العاشرة صباحًا (الاثنين) بعد حديث مع الرئيس الذي أراد لحظة تواصل (مع الجماهير). بطبيعة الحال قبلت بذلك أنا والفريق”.

وظهر اللاعبون في نهاية المطاف لبضع دقائق مساء الاثنين على شرفة فندق كريون الفخم في ساحة “لا كونكورد” التاريخية.

واحتشد حوالي 50 ألف شخص في الساحة العامة للتلويح والتهليل وغناء النشيد الوطني، وانتظر الكثيرون لأكثر من أربع ساعات في الظلام والبرد.

وأعرب العديد من اللاعبين الفرنسيين عن سعادتهم بمشهد الجماهير.

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