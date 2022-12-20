ميسي يحطم رقما قياسيا جديدا

هبة بريس - وكالات

حظيت صورة ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين حاملا كأس العالم، على أعلى نسبة تفاعل في تاريخ موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”، بعد أن حققت أكثر من 58 مليون تفاعل.

وبعد انتهاء المباراة التي توج بها الأرجنتين بلقب كأس العالم “قطر 2022” بعد نجاحها في تخطي المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح مساء الأحد الماضي، نشر ميسي عبر صفحته الخاصة على “إنستغرام” صورا له وهو يحمل كأس العالم، وصورا أخرى وهو يحتفل مع زملائه في المنتخب الأرجنتيني، وكتب ما معناه: “أبطال العالم “.

وتخطت صورة ميسي حاجز 50 مليون إعجاب خلال 24 ساعة فقط.

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