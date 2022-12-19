كريم بنزيمة يعلن اعتزاله اللعب الدولي

2022-12-19 / 16:49
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هبة بريس - وكالات

أعلن النجم الفرنسي كريم بنزيما، يوم الاثنين، اعتزاله اللعب الدولي، وذلك غداة خسارة فرنسا في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين.

وغرد نجم ريال مدريد، قائلا: “لقد بذلت الجهد وارتكبت أخطاء حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك!(…) كتبت قصتي.. وقصتنا (مع المنتخب) انتهت””.

وغاب بنزيما (35 عاما) عن منتخب بلاده في نهائيات قطر بسبب الإصابة، وأثيرت تقارير حول خلافه مع المدرب ديدييه ديشامب لعدم ضمه في النهائي رغم تعافيه.

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